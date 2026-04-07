Власть

Под Бишкеком перевели 10 гектаров сельхозземель под застройку

Кабинет министров Кыргызстана принял решение о трансформации земель в Аламединском районе Чуйской области.

Речь идет об участках в айыльном аймаке Байтик Баатыр общей площадью 10 гектаров, которые переведены из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель населенных пунктов. Соответствующее решение принято для строительства многоквартирных жилых домов.

Участки, ранее занятые многолетними насаждениями, находятся в частной собственности. После изменения категории их планируется использовать под жилую застройку с учетом требований градостроительного законодательства.

Местным властям поручено внести изменения в учетные документы, обеспечить целевое использование земель, а также разработать и утвердить градостроительную документацию. Отдельно оговорена необходимость соблюдения строительных норм, экологических требований и санитарных правил.

Также предусмотрены меры по обеспечению безопасности, в том числе организация систем отвода дождевых и талых вод, учет сейсмических рисков и проведение мониторинга возможных природных угроз.

Кроме того, собственник обязан компенсировать потери сельскохозяйственного производства в соответствии с законодательством.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
