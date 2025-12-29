Сколько платить за перевод сельхозземель: проект вынесли на обсуждение

Проект постановления кабинета министров об утверждении новых нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства вынесен на обсуждение.

Как следует из материалов, проект подготовлен Государственным агентством по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии в целях приведения подзаконных актов в соответствие с новым Земельным кодексом.

Документом предлагается утвердить:

нормативы стоимости возмещения потерь сельхозпроизводства при переводе (трансформации) сельскохозяйственных угодий;

нормативы возмещения при предоставлении сельхозземель без перевода — для целей недропользования и строительства инфраструктуры.

Согласно проекту, средства, поступающие в виде компенсации, планируется направлять на освоение новых земель, мелиорацию, повышение плодородия почвы, а также на проектно-изыскательские работы.

Отдельно прописан порядок расчета упущенной выгоды. В частности, предлагается компенсировать:

1 тысячу 760 сомов за гектар орошаемой пашни с многолетними насаждениями;

610 сомов — за богарную пашню и залежи;

350 сомов — за сенокосы;

90 сомов — за пастбища.

При этом сумма компенсации будет рассчитываться с применением коэффициента 99. В случае предоставления земель для недропользования вместо коэффициента используется срок действия лицензии или срок ее продления, указанный в разрешительных документах.

Также предусмотрен механизм мониторинга поступлений средств в республиканский и местные бюджеты при переводе земель или их использовании для недропользования.