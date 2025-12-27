В Бишкеке 0,4 гектара сельхозземли перевели под строительство электростанции

В Бишкеке участок сельскохозяйственного назначения переведен в категорию земель промышленности и энергетики для строительства электрической подстанции.

Соответствующее решение принято в отношении земельного участка площадью 0,4 гектара, расположенного в Ленинском районе столицы. Участок находится в частной собственности ОсОО «Жаз Строй» и ранее относился к орошаемым сельхозугодьям.

Согласно документу, земля трансформирована в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и иных назначений. Решение принято с учетом постановления мэрии Бишкека и заключения комиссии по трансформации земельных участков.

Мэрии столицы поручено внести изменения в кадастровые документы, обеспечить целевое использование участка, соблюдение градостроительных и санитарных норм, а также требований по охране историко-культурного наследия в случае его обнаружения. Кроме того, при неиспользовании участка по назначению предусмотрены меры по его изъятию и восстановлению первоначального состояния.

Постановление вступает в силу через 10 дней.