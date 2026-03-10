В Бишкеке полгектара сельхозземли перевели под строительство многоэтажек

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о переводе земельного участка в Октябрьском районе столицы из категории сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов.

Согласно документу, участок площадью 0,5 гектара, расположенный в контуре №19 Октябрьского района, переведен из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». Земля находится в частной собственности Виктора Валяева.

Трансформация земель проведена для строительства многоэтажных жилых домов.

Мэрии Бишкека поручено внести соответствующие изменения в земельно-учетные документы и обеспечить использование участка строго по целевому назначению. Также городские власти должны разработать и утвердить градостроительную документацию с соблюдением строительных норм и требований законодательства.

Кроме того, при реализации проекта необходимо соблюдать экологические требования, санитарные нормы, правила гражданской защиты, а также компенсировать потери сельскохозяйственного и лесного производства в установленном законом порядке.

Постановление вступит в силу через 10 дней.