21:44
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Экономика

Американские компании примут участие в бизнес-выставке CABXPO в Бишкеке

25 декабря в столице пройдет международная бизнес-выставка CABXPO Bishkek 2025. Об этом сообщает пресс-служба Парка высоких технологий.

По ее данным, мероприятие пройдет на площадке парка и продемонстрирует инновации, развитие деловых связей и поиск новых возможностей для бизнеса и карьеры.

«Вход на выставку бесплатный. CABXPO объединит предпринимателей, инвесторов, стартапы, компании и молодых специалистов со всей Центральной Азии. В этом году особый акцент мероприятия сделан на участие американских компаний и инвесторов, что делает выставку уникальной платформой для международного нетворкинга и выхода на глобальные рынки», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354146/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В преддверии Нового года. В Бишкеке откроется выставка «Очарование зимы»
Афиша Бишкека на неделю: киноклассика, выставки и концерты
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
В Бишкеке пройдет выставка фотографий «Долина ветров»
В Бишкеке откроется выставка члена Союза художников КР Насиридин уулу Абая
Афиша Бишкека на неделю: российские артисты, кинопремьеры и выставки
Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, «Трубадур» и концерты
Афиша Бишкека на неделю: концерты, кино и выставки
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, лекция об искусстве и выставки
Афиша Бишкека на неделю: «Щелкунчик», киноновинки и фестиваль музыки
Популярные новости
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;декабря Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Льготы ювелирам, швейникам и&nbsp;при продаже авто: президент подписал указ Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ
Ликвидация&nbsp;ИП: юридические нюансы, о&nbsp;которых следует знать Ликвидация ИП: юридические нюансы, о которых следует знать
Бизнес
МПЦ &laquo;Элкарт&raquo; принял участие в&nbsp;новом проекте 1.1 Studio МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
10 декабря, среда
21:22
Американские компании примут участие в бизнес-выставке CABXPO в Бишкеке Американские компании примут участие в бизнес-выставке...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 декабря: ночью будет морозно
20:58
Конституционный суд признал недопустимым возврат смертной казни
20:44
Кабмин Кыргызстана провел переговоры с Азербайджаном по импорту нефтепродуктов
20:27
В Бишкеке продолжают сносить незаконные объекты