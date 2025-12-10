Американские компании примут участие в бизнес-выставке CABXPO в Бишкеке

25 декабря в столице пройдет международная бизнес-выставка CABXPO Bishkek 2025. Об этом сообщает пресс-служба Парка высоких технологий.

По ее данным, мероприятие пройдет на площадке парка и продемонстрирует инновации, развитие деловых связей и поиск новых возможностей для бизнеса и карьеры.

«Вход на выставку бесплатный. CABXPO объединит предпринимателей, инвесторов, стартапы, компании и молодых специалистов со всей Центральной Азии. В этом году особый акцент мероприятия сделан на участие американских компаний и инвесторов, что делает выставку уникальной платформой для международного нетворкинга и выхода на глобальные рынки», — говорится в сообщении.