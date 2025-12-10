17:59
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Экономика

Кабмин и SOCAR обсудили поставки ГСМ в Кыргызстан

Переговоры по вопросам укрепления товарооборота и импорта нефтепродуктов провел заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в рамках рабочего визита в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина КР.

Сотрудничество в сфере судостроения и логистики

Бакыт Торобаев встретился с председателем правления ОАО «Бакинский судостроительный завод» Русланом Талыбовым.

На встрече представили информацию о возможностях предприятия по строительству паромов и других типов судов, предназначенных для обслуживания маршрутов Транскаспийского международного транспортного коридора.

Стороны обсудили перспективы кооперации с Кыргызской Республикой в сфере эксплуатации паромов в транспортно-логистических целях, включая вопрос использования кыргызских паромов на Каспийском море, обслуживания грузовых линий и обеспечения более устойчивой логистики кыргызского экспортируемого и импортируемого товара.

Отмечено, что развитие этого сотрудничества поможет диверсифицировать транспортные маршруты Кыргызстана, сократить сроки доставки и повысить конкурентоспособность бизнеса на внешних рынках.

Поставки ГСМ и цифровизация

Бакыт Торобаев также встретился с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Анаром Мамедовым.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Кыргызстан и обмена опытом по повышению энергоэффективности, цифровизации производственных процессов и соблюдению высоких экологических стандартов.

На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева кыргызская делегация ознакомилась с ходом реализации крупных проектов по модернизации производства, углублению переработки нефти и внедрению современных технологий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354135/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Полномочия Госцентра по регистрации транспорта расширили в Кыргызстане
Россия удовлетворила все запросы Кыргызстана на поставку ГСМ — Амангельдиев
Сыдыков: Для развития транспортного сектора в КР необходимо $1,65 миллиарда
Кыргызстан и Россия скорректировали план поставок топлива на 2025 год
Быстро и экологично. Как самокаты меняют транспортную культуру Бишкека
Выйти из статуса страны без выхода к морю к транзитной может КР, считает эксперт
Нацстатком КР: автобусы и такси остаются главными в перевозках граждан
Поставки ГСМ в КР планируется диверсифицировать
Нефтетрейдеры: В Кыргызстане есть запасы топлива, угрозы дефицита нет
Топливо может взлететь в цене на 15 процентов — власти обсуждают экстренные меры
Популярные новости
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;декабря Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Льготы ювелирам, швейникам и&nbsp;при продаже авто: президент подписал указ Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ
Ликвидация&nbsp;ИП: юридические нюансы, о&nbsp;которых следует знать Ликвидация ИП: юридические нюансы, о которых следует знать
Бизнес
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
10 декабря, среда
17:51
Минстрой отреагировал на жалобу жителей и остановил стройку в 10-м микрорайоне Минстрой отреагировал на жалобу жителей и остановил стр...
17:21
В Кыргызстане начался подсчет архаров и горных козлов
17:19
Скандал вокруг округа № 8: суд Бишкека принял иск Джолдошевой к ЦИК
17:17
Кабмин и SOCAR обсудили поставки ГСМ в Кыргызстан
16:25
Стратегические объекты водной инфраструктуры вернули государству