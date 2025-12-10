Кабмин и SOCAR обсудили поставки ГСМ в Кыргызстан

Переговоры по вопросам укрепления товарооборота и импорта нефтепродуктов провел заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в рамках рабочего визита в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина КР.

Сотрудничество в сфере судостроения и логистики

Бакыт Торобаев встретился с председателем правления ОАО «Бакинский судостроительный завод» Русланом Талыбовым.

На встрече представили информацию о возможностях предприятия по строительству паромов и других типов судов, предназначенных для обслуживания маршрутов Транскаспийского международного транспортного коридора.

Стороны обсудили перспективы кооперации с Кыргызской Республикой в сфере эксплуатации паромов в транспортно-логистических целях, включая вопрос использования кыргызских паромов на Каспийском море, обслуживания грузовых линий и обеспечения более устойчивой логистики кыргызского экспортируемого и импортируемого товара.

Отмечено, что развитие этого сотрудничества поможет диверсифицировать транспортные маршруты Кыргызстана, сократить сроки доставки и повысить конкурентоспособность бизнеса на внешних рынках.

Поставки ГСМ и цифровизация

Бакыт Торобаев также встретился с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Анаром Мамедовым.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Кыргызстан и обмена опытом по повышению энергоэффективности, цифровизации производственных процессов и соблюдению высоких экологических стандартов.

На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева кыргызская делегация ознакомилась с ходом реализации крупных проектов по модернизации производства, углублению переработки нефти и внедрению современных технологий.