Нацбанк оштрафовал коммерческий банк на более чем 21 миллион сомов

Национальный банк Кыргызской Республики 5 декабря наложил штраф в размере 21 миллиона 600 тысяч сомов на коммерческий банк за нарушение норм законодательства о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и требований по организации системы внутреннего контроля.

Напомним, что ранее к административной ответственности также привлечены два коммерческих банка страны за нарушение законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщала Государственная служба финансовой разведки.

Уточняется, что общая сумма наложенных штрафов составила 293 тысячи сомов.

Как отметили в Финразведке, эти банки нарушили требования об организации системы внутреннего контроля, включая использование таких программ, применение риск-ориентированного подхода и проведение надлежащей проверки клиентов.

В ходе проверки также выявлены нарушения порядка и сроков предоставления уведомлений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также несоблюдение применения целевых финансовых санкций, установленных законодательством.
