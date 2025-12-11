Самозапрет на кредитование. Опыт кыргызстанцев

На начало декабря число пользователей мобильного приложения «Тундук», установивших самозапрет на выдачу онлайн-кредитов, составило более 75 тысяч человек. Такие данные приводит Национальный банк Кыргызстана.

Возможность ограничить оформление займов у кыргызстанцев появилась с 1 ноября этого года. Услуга пользуется большой популярностью, ведь мало кому хочется внезапно получить долг перед банком.

Напомним, с 1 ноября 2025-го в стране вступила в силу возможность добровольного ограничения оформления кредитов и займов на свое имя. Кыргызская Республика — одно из первых государств в Центральной Азии, которое ввело этот механизм в действие.

Граждане могут самостоятельно и бесплатно установить или снять запрет дистанционно через Государственный портал электронных услуг (мобильное приложение «Тундук») в любое время суток. После подачи заявления самозапрет заработает сразу. В случае с его снятием придется подождать 12 часов.

Этот подход предотвращает поспешные решения и повышает уровень безопасности. Перед выдачей кредита финансово-кредитная организация обязана проверить наличие активного запрета. Если он установлен, кредитор отказывает в заключении договора, указав причину.

Если кредит будет выдан при активном запрете, такой договор признается ничтожным (юридически недействительным). Гражданин не обязан исполнять обязательства по нему, а кредитор не имеет права требовать возврата средств. Ответственность за нарушение несет кредитор.

На сегодня кыргызстанцы активно пользуются услугой, чтобы оградить себя от незаконных действий мошенников.

Редакция 24.kg узнала у граждан, уже установивших самозапрет, насколько быстро это делается и почему это необходимо.

Бишкекчанин Ибрагим Лебузов:

«В свое время я очень часто в различных организациях оставлял ксерокопии своей ID-карты, включая банки. Зная, как работают мошенники, рад, что появилась такая возможность, и решил подстраховаться и подключил услугу самозапрета на кредитование. Процедура абсолютно бесплатная и не занимает много времени. У меня ушло всего пара минут. Также для меня важно, что я самостоятельно могу снять самозапрет, только необходимо подождать 12 часов, это так называемый период охлаждения».

Пенсионер Василий Белошапкин:

«В последнее время стало очень много случаев мошенничества. Признаться честно, я опасаюсь действий злоумышленников. Поэтому, когда узнал, что есть такая услуга, сразу поставил самозапрет. Сам кредиты никогда не брал и не собираюсь».

Учительница Диана Раимбекова:

«Я никогда не думала, что стану жертвой мошенников. Они позвонили мне в обеденное время, представились сотрудниками двух банков, клиентом которых я являюсь, и назвали все мои паспортные данные. Они сказали, что на мое имя взят кредит, и, чтобы поймать злоумышленников, мне необходимо с ними сотрудничать. Вначале я им не поверила, бросала трубку, говорила, что после уроков схожу к ним в банк лично, но они остановили меня. Вначале уговорами, затем напором, а далее и вовсе угрозами. Под давлением и психологическим воздействием я согласилась созвониться с ними по видеосвязи для того, чтобы поймать фантомных мошенников.

Им были необходимы входы в мои приложения для того, чтобы их вычислить и вернуть мои деньги. В итоге они и взяли на меня кредит. Диана Раимбекова

Когда все закончилось, поняла, что это и были мошенники, а вовсе не работники банков. На меня оформили два онлайн-кредита на общую сумму 260 тысяч сомов. С того времени прошел год, я написала заявления в милицию и в те самые банки, сменила двух адвокатов. И только в конце декабря этого года состоится первое судебное рассмотрение по этому делу. За это время познакомилась с такими же пострадавшими от рук злоумышленников, у нас есть группа в соцсетях, где мы делимся ходом своих дел.

Я до сих пор не могу понять, как удалось попасться на удочку мошенников, ведь об их схемах я прекрасно знала. Об услуге самозапрета узнала от знакомых и в ближайшее время оформлю его, чтобы вновь не попасться на уловку злоумышленников».

По словам педагога, таких, как она, достаточно много. Поэтому самозапрет на кредитование — это лучшее решение. Тем более, как утверждают специалисты Нацбанка, его можно установить, даже когда человек уже имеет один действующий кредит. То есть гражданин сможет его погасить, но в то же время оградить себя от мошеннических схем. И даже если личные данные гражданина будут украдены, то ранее установленный самозапрет не позволит выдать онлайн-кредит.

Основные цели введения механизма:

исключение случаев оформления кредитов с использованием украденных или поддельных сведений;

предотвращение долговых ловушек и спорных ситуаций;

контроль над собственным кредитным профилем: возможность установить «цифровой замок» на свое имя в любое время;

предоставление гражданам времени для принятия обдуманных решений.

Краткий алгоритм действий через приложение «Тундук»:

1 Установить самозапрет: Войти в Tunduk → выбрать услугу «Самозапрет на кредитование» → нажать «Оформить заявку» → выбрать кредитное бюро → подтвердить действие. Защита активируется сразу.