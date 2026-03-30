Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к сому. Курс на 30 марта

Официальные курсы основных валют, за исключением доллара США, снизились по отношению к сому. Российский рубль и евро продолжили падение. Доллар зафиксировался на локальном максимуме марта. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,7511 сома (снижение на 0,33 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,24 сома, продажа — 101,22 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0697 сома (снижение на 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,062 сома, продажа — 1,091 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1813 сома (снижение на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1648 сома, продажа — 0,1899 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6546 сома (снижение на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,9 сома.
-
Четвертую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.
-
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.