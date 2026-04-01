«АБанк» подвел итоги за 2025 год. Чистая прибыль составила 8,3 миллиарда сомов

ОАО «АБанк» продолжает уверенно удерживать лидирующие позиции в банковском секторе Кыргызской Республики, демонстрируя стабильный рост ключевых финансовых показателей, высокую надежность и устойчивость.

31 марта состоялось ежегодное общее собрание акционеров банка, на котором подведены итоги деятельности за 2025 финансовый год. В мероприятии приняли участие представители Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров Кыргызской Республики, Национального банка, независимые аудиторы, а также члены совета директоров и правления банка.

По итогам отчетного периода акционеры отметили, что банк сохраняет устойчивую динамику роста и продолжает укреплять свои позиции на рынке, подтверждая высокий уровень доверия со стороны клиентов и инвесторов.

Финансовые результаты 2025 года демонстрируют успешную реализацию стратегии устойчивого роста банка:

активы банка составили 200,4 миллиарда сомов;

совокупный кредитный портфель с учетом исламского финансирования (ФКО и Мурабаха) достиг 86,5 миллиарда сомов;

уставный капитал составил 19,8 миллиарда сомов;

депозитный портфель достиг 156 миллиардов сомов.

Достигнутые результаты подтверждают эффективность стратегии банка, ориентированной на стабильное развитие продуктов, цифровизацию и инновации. Банк продолжает оставаться ключевым финансовым институтом, поддерживая экономику страны, предпринимательство и долгосрочные партнерские отношения с клиентами.

По решению акционеров ОАО «АБанк» направит 6,77 миллиарда сомов в бюджет страны, обеспечивая стабильный финансовый вклад в развитие экономики Кыргызской Республики.

«Мы гордимся достигнутыми результатами и высоким уровнем доверия наших клиентов. Направление чистой прибыли в бюджет страны — это наш вклад в развитие экономики и социальной сферы, а также подтверждение ответственности перед государством и обществом», — отметил председатель правления Т.Б. Алимджанов.

ОАО «АБанк» продолжает курс на инновации, надежность и долгосрочные партнерства, обеспечивая устойчивое развитие финансового сектора и повышение качества обслуживания клиентов по всей стране.

* В соответствии с пунктом 40 Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики (от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА) для расчета суммы дивидендов банк должен использовать наименьшую из величин чистой прибыли, рассчитанных в соответствии с МСФО и пруденциальными требованиями.

Лицензия НБ КР № 048.