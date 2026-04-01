«АБанк» подвел итоги за 2025 год. Чистая прибыль составила 8,3 миллиарда сомов

ОАО «АБанк» продолжает уверенно удерживать лидирующие позиции в банковском секторе Кыргызской Республики, демонстрируя стабильный рост ключевых финансовых показателей, высокую надежность и устойчивость.

31 марта состоялось ежегодное общее собрание акционеров банка, на котором подведены итоги деятельности за 2025 финансовый год. В мероприятии приняли участие представители Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров Кыргызской Республики, Национального банка, независимые аудиторы, а также члены совета директоров и правления банка.

По итогам отчетного периода акционеры отметили, что банк сохраняет устойчивую динамику роста и продолжает укреплять свои позиции на рынке, подтверждая высокий уровень доверия со стороны клиентов и инвесторов.

Финансовые результаты 2025 года демонстрируют успешную реализацию стратегии устойчивого роста банка:

  • активы банка составили 200,4 миллиарда сомов;

  • совокупный кредитный портфель с учетом исламского финансирования (ФКО и Мурабаха) достиг 86,5 миллиарда сомов;

  • уставный капитал составил 19,8 миллиарда сомов;

  • депозитный портфель достиг 156 миллиардов сомов.

Достигнутые результаты подтверждают эффективность стратегии банка, ориентированной на стабильное развитие продуктов, цифровизацию и инновации. Банк продолжает оставаться ключевым финансовым институтом, поддерживая экономику страны, предпринимательство и долгосрочные партнерские отношения с клиентами.

По решению акционеров ОАО «АБанк» направит 6,77 миллиарда сомов в бюджет страны, обеспечивая стабильный финансовый вклад в развитие экономики Кыргызской Республики.

«Мы гордимся достигнутыми результатами и высоким уровнем доверия наших клиентов. Направление чистой прибыли в бюджет страны — это наш вклад в развитие экономики и социальной сферы, а также подтверждение ответственности перед государством и обществом», — отметил председатель правления Т.Б. Алимджанов.

ОАО «АБанк» продолжает курс на инновации, надежность и долгосрочные партнерства, обеспечивая устойчивое развитие финансового сектора и повышение качества обслуживания клиентов по всей стране.

* В соответствии с пунктом 40 Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики (от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА) для расчета суммы дивидендов банк должен использовать наименьшую из величин чистой прибыли, рассчитанных в соответствии с МСФО и пруденциальными требованиями.

Лицензия НБ КР № 048.
Материалы по теме
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
«Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
«Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
«Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
«Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
«Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
«Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
«Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Популярные новости
Китай начал втридорога перепродавать российский газ Китай начал втридорога перепродавать российский газ
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
