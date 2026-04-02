В Кыргызстане началось заседание экологических ведомств стран ШОС

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. В Кыргызстане стартовало заседание экологических ведомств стран ШОС

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» состоялось открытие седьмого двухдневного заседания руководителей министерств и ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества, курирующих вопросы экологии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По ее данным, мероприятие проходит под девизом «25 лет: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».

Заместитель министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Жениш Сейдалиев отметил, что регулярные встречи в рамках ШОС подтверждают общие интересы стран и нацеленность на выработку согласованных решений по ключевым экологическим вопросам.

Во встрече участвуют представители России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана и Беларуси. Делегация Индии подключилась в онлайн-формате.

Участники подчеркнули, что благоприятная окружающая среда является базой устойчивого социально-экономического развития и напрямую влияет на здоровье населения и уровень благополучия.
