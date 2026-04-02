Парламент одобрил законопроект о сокращении сроков хранения кредитной истории

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели законопроект «Об обмене кредитной информацией» в третьем чтении.

Согласно поправкам, сроки хранения кредитной истории кыргызстанцев будут значительно сокращены: для негативной информации — с пяти до двух лет, а для позитивной — с семи до пяти лет.

Законопроектом предусматривается сокращение сроков хранения кредитных данных, что позволит облегчить доступ граждан к займам, снизить нагрузку на банковскую систему и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

«С учетом предложений депутатов мы предлагаем сократить регистрацию негативной истории до двух лет, а позитивной — до пяти», — сообщала ранее заместитель министра экономики Беназир Нурланова.

Данные изменения направлены на совершенствование законодательства в сфере кредитной информации и создание более благоприятных условий для заемщиков, которые ранее сталкивались с длительными ограничениями из-за прошлой задолженности.