Бизнес

Безлимит за 500 сомов снова в деле! Встречайте тариф «Безлимит 500 ProMax»

По многочисленным просьбам популярное предложение с безлимитным интернетом возвращается в улучшенном формате! Beeline представляет новый тариф «Безлимит 500 Pro Max» — всего за 500 сомов на 30 дней. Получите максимум свободы, удобства и возможностей по выгодной цене.

Тариф «Безлимит 500 Pro Max» создан для активной жизни в цифровом ритме. Смотрите видео, листайте соцсети, решайте задачи по работе или учебе, общайтесь и делитесь интернетом без ограничений по трафику.

За 500 сомов на 30 дней тариф «Безлимит 500 Pro Max» включает все, что нужно для связи и развлечений:

  • высокоскоростной безлимитный интернет;
  • 150 минут для звонков на номера других мобильных операторов КР: 100 минут на номера MEGA, 50 минут на номера О!;
  • безлимитную раздачу Wi-Fi;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети;
  • 50 ТВ-каналов в приложении «Укмуш ТВ».

Тариф «Безлимит 500 Pro Max» доступен для всех абонентов. Подключайте его в приложении «Мой Beeline», в офисах продаж и обслуживания или у промоутеров Beeline.

Когда нужно быть онлайн и не считать гигабайты, тариф «Безлимит 500 Pro Max» — идеальное решение. Выбирайте безлимитные возможности для безграничного вдохновения!

Beeline — больше чем оператор.

*Цены указаны с учетом всех налогов. Акционный пакет «100 минут на MEGA и 50 минут на О!» действует до 31.12.2026 включительно.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016, № 16-1526-КР от 21.12.2016, № 14-1102-КР от 17.09.2024, № 14-1125-КР от 04.11.2024, № 16-0089-КР от 18.08.2025, № 21-0489-КР от 06.10.2021, № 20-0388-КР от 07.02.2020.
