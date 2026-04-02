Происшествия

Пресечен незаконный ввоз товаров в Кыргызстан на 7,6 миллиона сомов

Сотрудниками Государственной налоговой службы Кыргызской Республики совместно с Государственной пограничной службой КР в ходе проведения рейдовых мероприятий на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» пресечен незаконный ввоз лекарственных препаратов и различных товаров народного потребления в крупных объемах. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В частности, при проверке грузового автотранспортного средства были выявлены медикаменты, медицинские изделия и различные продукты питания без соответствующих сопроводительных документов, необходимых для ввоза товаров на территорию страны.

По предварительным подсчетам, общая стоимость незаконно ввезенного товара составляет более 7,6 миллиона сомов.

В настоящее время материалы по данному факту готовятся для передачи в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.
