Пресечен незаконный ввоз товаров в Кыргызстан на 7,6 миллиона сомов

Сотрудниками Государственной налоговой службы Кыргызской Республики совместно с Государственной пограничной службой КР в ходе проведения рейдовых мероприятий на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» пресечен незаконный ввоз лекарственных препаратов и различных товаров народного потребления в крупных объемах. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
По предварительным подсчетам, общая стоимость незаконно ввезенного товара составляет более 7,6 миллиона сомов.
В настоящее время материалы по данному факту готовятся для передачи в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.