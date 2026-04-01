Тариф «Укмуш АI» теперь за 350 сомов, и это не шутка!

Вeeline объявляет беспрецедентную акцию! Скидка 30 процентов на новый технологичный тариф «Укмуш AI» с безлимитным трафиком на ИИ-сервисы.

Теперь тариф доступен для ВСЕХ абонентов, а абонентская плата по тарифу составляет не 500, а всего 350 сомов на 30 дней!

С тарифом «Укмуш AI» за 350 сомов вы получите:

80 гигабайт интернета — на максимально возможной скорости без ограничений;

60 минут для звонков на номера других мобильных операторов КР, из них 40 минут — на MEGA, 20 минут — на О!;

безлимитный интернет-трафик на три самых популярных ИИ-сервиса — ChatGPT, Gemini и DeepSeek;

безлимитную раздачу Wi-Fi на другие устройства;

безлимитные звонки и SMS внутри сети;

50 популярных ТВ-каналов в приложении «Укмуш ТВ»;

три бесплатных бонуса на выбор — подключайте дополнительные пакеты или подписки на нужные сервисы.

Тариф «Укмуш AI» доступен для всех и открыт для переходов. Подключить его можно прямо сейчас в приложении «Мой Beeline» или в любых точках продаж и обслуживания оператора.

Для абонентов, которые уже пользуются тарифом «Укмуш AI», скидка −30 процентов автоматически вступит в силу при следующем списании абонентской платы. Акция действует до 31.08.2026 (цены указаны с учетом всех налогов).

В эпоху нейросетей и цифровой трансформации тариф «Укмуш AI» помогает использовать технологии по максимуму. Генерируйте идеи, получайте ответы на вопросы и решайте повседневные задачи, не задумываясь о трафике.

