09:21
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

В парламенте проведут инвентаризацию законов и постановлений

В парламенте проведут инвентаризацию законов и постановлений. Об этом на заседании ЖК сообщил спикер Марлен Маматалиев.

По его словам, Жогорку Кенеш принял более 3 тысяч законов и около 20 тысяч постановлений.

«Как вы знаете, в парламенте идет реформа. Сейчас начала работу комиссия по инвентаризации всех законов и постановлений. Методом гильотины мы придем к тому, что выявим неработающие нормативно-правовые акты, а также проверим эффективность исполнения всех принятых законов и постановлений. Вся информация будет представлена депутатам», — добавил Марлен Маматалиев.

Он также сказал, что Жогорку Кенеш усилит свои контрольные функции по принятым НПА.

Депутат Камила Талиева поддержала идею инвентаризации законов и постановлений, отметив, что некоторые из них не работают или же приняты не должным образом.

«Мы должны проверить, как исполняются принятые законы госорганами», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368600/
просмотров: 1011
Версия для печати
6 апреля, понедельник
09:13
Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды
09:12
В Кыргызстане задержали сторонника террористов, планировавшего выезд в зону боев
09:08
Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления