В парламенте проведут инвентаризацию законов и постановлений. Об этом на заседании ЖК сообщил спикер Марлен Маматалиев.

По его словам, Жогорку Кенеш принял более 3 тысяч законов и около 20 тысяч постановлений.

«Как вы знаете, в парламенте идет реформа. Сейчас начала работу комиссия по инвентаризации всех законов и постановлений. Методом гильотины мы придем к тому, что выявим неработающие нормативно-правовые акты, а также проверим эффективность исполнения всех принятых законов и постановлений. Вся информация будет представлена депутатам», — добавил Марлен Маматалиев.

Он также сказал, что Жогорку Кенеш усилит свои контрольные функции по принятым НПА.

Депутат Камила Талиева поддержала идею инвентаризации законов и постановлений, отметив, что некоторые из них не работают или же приняты не должным образом.

«Мы должны проверить, как исполняются принятые законы госорганами», — добавила она.