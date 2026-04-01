O!Bank сообщает об изменениях в составе правления

O!Bank объявил о ключевых изменениях в составе правления и Совета директоров, что отражает новый этап стратегической трансформации и роста.



Алия Чыныбаева, ранее занимавшая должность председателя правления, избрана в Совет директоров, где продолжит вносить вклад в развитие, опираясь на свой опыт и глубокое понимание деятельности банка.



Председателем правления назначен Саймен Мюнтер — международный банковский топ-менеджер с более чем 30-летним опытом управления крупными финансовыми организациями.



Он занимал руководящие позиции в HSBC, ANZ и Nordea, работал на рынках Европы и развивающихся стран, включая Центральную Азию и СНГ. Ранее входил в Совет директоров O!Bank, где курировал стратегическое развитие банка, что обеспечивает преемственность и последовательность в реализации текущей стратегии.



В новой роли Саймен Мюнтер сосредоточится на ускорении роста банка, развитии цифровых продуктов и укреплении позиций O!Bank на рынке.



Банк продолжит масштабирование бизнеса и внедрение удобных клиентских решений, формируя новый стандарт цифрового банкинга в Кыргызстане.



