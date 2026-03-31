Рубль и тенге укрепились к сому, евро дешевеет. Курс валют на 31 марта

Доллар США сохранил позиции на мартовском пике, а российский рубль и казахский тенге подорожали. Евро и китайский юань незначительно подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,5281 сома (снижение на 0,22 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,1 сома, продажа — 101,08 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0732 сома (рост на 0,33 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,066 сома, продажа — 1,092 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1816 сома (рост на 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1666 сома, продажа — 0,1895 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,653 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,9 сома.
Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.