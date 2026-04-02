На всю республику работает всего 1 тысяча 146 государственных ветеринаров. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кумар Исаков.

Так он ответил на высказывания депутата Эльвиры Сурабалдиевой о том, что в селах работают ветеринарами пенсионеры.

По его словам, в КР имеется 1 тысяча 980 сел.

«А общее количество скота 20 миллионов. В стране не хватает ветеринаров, привлекаем также частных ветеринаров. Молодые кадры не хотят работать в этой области. Сегодня более 50 процентов ветеринаров это сотрудники свыше 60 лет», — отметил Кумар Исаков.

Сурабалдиева отметила, что необходимо стимулировать молодых людей обучению на ветеринаров.

«Надо предоставлять больше бюджетных мест специалистам, отправлять их в стажировки за границу, чтобы они набирались опыта», — добавила она.

Кумар Исаков отметил, что некоторых ветеринаров направляют на стажировки в разные страны.