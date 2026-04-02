Кыргызстан держит одни из самых низких налогов в Центральной Азии

В Кыргызстане по-прежнему один из самых мягких налоговых режимов в Центральной Азии. Об этом рассказала директор по налогам Schneider Group Мария Назарова, представив обзор по странам региона на диалоге бизнеса и государства, проходящем сегодня в Бишкеке.

По ее словам, основные налоги в КР ниже, чем у соседей.

«Например, налог на прибыль здесь — всего 10 процентов, тогда как в Узбекистане — 15 процентов, а в Казахстане — и вовсе 20 процентов (а для некоторых сфер — до 25 процентов)», — рассказала эксперт.

НДС в Кыргызстане — 12 процентов. Такая же ставка в Узбекистане, а вот в Казахстане с 2026 года она выросла до 16 процентов (для фармацевтики — 5 процентов).

Зато в Казахстане и Узбекистане нет налога с продаж, а в КР он есть, но небольшой — 1-3 процента. Мария Назарова

По ее данным, налог у источника выплаты в Кыргызстане тоже относительно низкий — от 5 до 10 процентов. В других странах региона он может доходить до 20 процентов.

Подоходный налог для физических лиц в КР — от 1 до 10 процентов, что также ниже, чем у соседей: в Узбекистане он до 12 процентов, в Казахстане — до 15 процентов.

В целом, по словам эксперта, такие условия делают Кыргызстан привлекательным для бизнеса и инвесторов за счет более низкой налоговой нагрузки.