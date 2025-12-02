09:34
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Экономика

Из-за нарушений. В Казахстан не пропустили утиное мясо из Кыргызстана

В Казахстан не пропустили утиное мясо из Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Отмечается, что на ветеринарном контрольном посту «Кордай» территориальная инспекция комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза зафиксировала две попытки ввоза из КР продукции животного происхождения с нарушениями.

«В первом случае в грузовом автотранспорте пытались ввезти 1 тысячу килограммов утиного мяса. Выявлены отсутствие маркировки на продукции, несоответствие транспортного средства ветеринарно-санитарным требованиям и некорректные данные в сопроводительных ветеринарных документах», — говорится в сообщении.

Продукция возвращена отправителю, водитель привлечен к административной ответственности.

Также у гражданина Кыргызстана в ручной клади обнаружили 162 банки икры без каких-либо ветеринарных документов. Икру вернули, а нарушитель привлечен к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353068/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан
В Кыргызстане хотят запретить продажу ветеринарных препаратов без рецепта
Минсельхоз предлагает сократить требования к стажу ветеринарных специалистов
Страны Центральной Азии запустили программу «Единое здоровье»
Кабмин утвердил перечень особо опасных болезней животных
Эл аралык эксперттер Кыргызстандын ветеринария тармагына баа беришет
Международные эксперты оценят ветеринарную систему Кыргызстана
Кыргызстан и Россия укрепляют сотрудничество по развитию ветеринарии
Ветеринарная служба заработала 84 миллиона сомов с начала 2025 года
Об эпизоотической обстановке в Кыргызстане рассказали в Ветслужбе
Популярные новости
Более&nbsp;3,2 тысячи фур въехали в&nbsp;Россию с&nbsp;грузом из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Президент России заявил о&nbsp;&laquo;черном импорте&raquo; как причине очередей фур на&nbsp;границе Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
2 декабря, вторник
09:29
Рост ОРВИ и гриппа. Поликлиники в Бишкеке работают до 20.00 Рост ОРВИ и гриппа. Поликлиники в Бишкеке работают до 2...
09:22
Рубль дорожает и практически достиг годового максимума. Курс валют на 2 декабря
09:10
Из-за нарушений. В Казахстан не пропустили утиное мясо из Кыргызстана
08:46
В Кыргызстане объем грузоперевозок увеличился на 11,8 процента
08:34
Мэр Бишкека запретил своим подчиненным собирать деньги на новогодние подарки
1 декабря, понедельник
23:38
Павел Дуров объявил о запуске конфиденциальной сети для вычислений Cocoon
22:43
Россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы