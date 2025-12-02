Из-за нарушений. В Казахстан не пропустили утиное мясо из Кыргызстана

В Казахстан не пропустили утиное мясо из Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Отмечается, что на ветеринарном контрольном посту «Кордай» территориальная инспекция комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза зафиксировала две попытки ввоза из КР продукции животного происхождения с нарушениями.

«В первом случае в грузовом автотранспорте пытались ввезти 1 тысячу килограммов утиного мяса. Выявлены отсутствие маркировки на продукции, несоответствие транспортного средства ветеринарно-санитарным требованиям и некорректные данные в сопроводительных ветеринарных документах», — говорится в сообщении.

Продукция возвращена отправителю, водитель привлечен к административной ответственности.

Также у гражданина Кыргызстана в ручной клади обнаружили 162 банки икры без каких-либо ветеринарных документов. Икру вернули, а нарушитель привлечен к административной ответственности.