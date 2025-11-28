В Кыргызстане хотят запретить продажу ветеринарных препаратов без рецепта

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект изменений в постановление, регулирующее обращение ветеринарных лекарственных средств.

Согласно предложенным поправкам, розничная продажа препаратов, которые по инструкции отпускаются по рецепту, будет разрешена только по назначению ветеринарного врача.

Кроме того, предлагается запретить профилактическое применение химиотерапевтических антибактериальных ветлекарств, а также их использование для стимуляции продуктивности сельскохозяйственных животных.