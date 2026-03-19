В Кыргызстане не хватает более 1 тысячи ветеринаров. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления противоэпизоотического контроля службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Абай Казаков.

По его словам, в сфере животноводства требуется около 2 тысяч 300 ветеринаров, сейчас фактически работают 1 тысяча 200.

В ходе административно-территориальной реформы количество сельских управ сократили с 400 до 235, в 192 из них есть специалисты, в остальных их нет. В связи с этим часть мероприятий, включая вакцинацию домашних животных, проводят привлеченные частные ветеринары.