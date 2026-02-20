14:45
Общество

В КР разрабатывают единую геоинформационную систему ветеринарного мониторинга

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики объявляет о начале реализации проекта по созданию геоинформационной системы учета и мониторинга очагов сибирской язвы — ГИС «СУМО».

Проект направлен на повышение эффективности эпизоотического надзора, обеспечение оперативного реагирования на угрозы распространения особо опасных заболеваний животных, а также дальнейшую цифровизацию ветеринарной отрасли Кыргызской Республики. Разработка системы осуществляется государственным учреждением «АгроСмарт».

ГИС «СУМО» представляет собой современное веб-приложение, обеспечивающее единый геоинформационный инструмент для визуализации, учета, мониторинга и аналитической обработки данных о ветеринарно-санитарном состоянии территории страны.

В рамках проекта предусмотрено:

• создание интерактивной карты с отображением очагов сибирской язвы, объектов утилизации биологических отходов и ветеринарной инфраструктуры;
• внедрение системы учета ветеринарно-санитарных мероприятий;
• формирование централизованной базы данных для аналитики, отчетности и принятия управленческих решений;
• автоматическое оповещение ответственных служб при регистрации новых очагов заболевания;
• интеграция с государственными информационными системами Кыргызской Республики.

Реализация системы позволит обеспечить прозрачность ветеринарных процессов, повысить эффективность профилактических мероприятий и усилить биологическую безопасность страны.

Внедрение ГИС «СУМО» станет важным этапом в развитии цифровых инструментов государственного управления в сфере ветеринарии и обеспечит современный уровень мониторинга эпизоотической ситуации в Кыргызской Республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362890/
просмотров: 200
