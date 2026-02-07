17:18
Общество

Российский врач прооперировал хищных птиц в Бишкеке с переломами крыльев

Фото пресс-службы Россотрудничества

Ведущий российский ветеринарный врач, президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян провел операции подопечным реабилитационного центра «Зоо Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества в Кыргызстане. Он прибыл в республику в рамках программы «Миссия — добро».

«Мы с кыргызстанскими коллегами осмотрели и прооперировали орлана-белохвоста и сарыча. Нам удалось быстро подготовиться к лечению пациентов — найти нужные инструменты и материалы. Операции длились около двух часов. Во время них каждая минута была дорога, но мы справились! Птицы прооперированы, патологии устранены, их жизни сохранены», — отметил российский специалист.

Хищные птицы нуждались в лечении переломов крыльев и нижних конечностей. После успешно проведенных операций пациенты чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением сотрудников центра «Зоо Бишкек».

Директор центра Владислав Шевченко рассказал, что к ним поступает много хищных птиц с различными травмами. Не всегда получается своими силами делать сложные операции.

«Мы очень рады, что к нам приехал ведущий ветеринар из РФ, и мы совместными усилиями проведем лечение наших подопечных. Это отличная возможность для обмена опытом», — говорит он.

Карен Даллакян также посетил центр ветеринарной медицины «Пирамида», где провел консультации для кыргызстанских коллег. А 5 февраля специалист рассказал студентам Кыргызского национального аграрного университета имени Константина Скрябина о своем опыте работы с необычными пациентами — дикими, экзотическими и цирковыми животными.
