Минсельхоз предлагает сократить требования к стажу ветеринарных специалистов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подготовило проект изменений в постановление кабмина «О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Цель — реализация государственной политики по дебюрократизации.

Отмечается, что требование наличия у заявителя высшего образования в области ветеринарии ограничивает возможность осуществления деятельности по производству (изготовлению) и реализации ветеринарных лекарств для предпринимателей, имеющих иное образование, но обладающих достаточными опытом и квалификацией. В связи с этим в государственные органы поступали обращения от граждан, не имеющих ветеринарного образования, а также высказаны замечания и предложения со стороны Генеральной прокуратуры в ходе проверок лицензирующей деятельности.

Проектом постановления предусматривается сокращение требований к стажу работы по специальности для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное ветеринарное образование, с трех лет до одного года.

Изменение направлено на расширение круга квалифицированных специалистов, допущенных к деятельности по производству и реализации ветеринарных препаратов, а также на привлечение молодых кадров в данную сферу.

В Минсельхозе заверяют, что предлагаемые корректировки не снижают уровень требований к качеству и безопасности ветеринарных лекарств, так как сохраняется обязательное наличие профильного образования, но при этом устраняются избыточные административные барьеры и создаются условия для кадрового обновления отрасли.

Уточняется, что принятие документа направлено на: