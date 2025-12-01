Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан

В Москве состоялась встреча директора службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Адилета Сотовалдиева с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в ходе переговоров Адилет Сотовалдиев отметил высокий профессионализм специалистов подведомственных учреждений Россельхознадзора, в частности ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также подчеркнул эффективность российской вакцины против ящура, разработанной данным институтом. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в поставках соответствующих ветеринарных препаратов.

Сергей Данкверт подтвердил готовность российской стороны обеспечить экспорт вакцин против заболеваний животных в КР, а также предоставить необходимое сопровождение для их корректного применения и последующего мониторинга.

Отдельное внимание на встрече уделено вопросам расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Глава Россельхознадзора выразил готовность рассматривать увеличение импорта кыргызстанских товаров, соответствующих требованиям Евразийского экономического союза по качеству и безопасности.

Фото Минводсельпрома. Рабочая встреча

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего совершенствования регулирования поставок продукции животноводства из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, в том числе рыбной.

По итогам встречи подтверждено стремление к укреплению двустороннего сотрудничества в области ветеринарии и расширению взаимной торговли, особенно рыбной и молочной продукцией.