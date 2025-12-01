11:44
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Экономика

Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан

В Москве состоялась встреча директора службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Адилета Сотовалдиева с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в ходе переговоров Адилет Сотовалдиев отметил высокий профессионализм специалистов подведомственных учреждений Россельхознадзора, в частности ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также подчеркнул эффективность российской вакцины против ящура, разработанной данным институтом. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в поставках соответствующих ветеринарных препаратов.

Сергей Данкверт подтвердил готовность российской стороны обеспечить экспорт вакцин против заболеваний животных в КР, а также предоставить необходимое сопровождение для их корректного применения и последующего мониторинга.

Отдельное внимание на встрече уделено вопросам расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Глава Россельхознадзора выразил готовность рассматривать увеличение импорта кыргызстанских товаров, соответствующих требованиям Евразийского экономического союза по качеству и безопасности.

Минводсельпрома
Фото Минводсельпрома. Рабочая встреча

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего совершенствования регулирования поставок продукции животноводства из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, в том числе рыбной.

Читайте по теме
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме

По итогам встречи подтверждено стремление к укреплению двустороннего сотрудничества в области ветеринарии и расширению взаимной торговли, особенно рыбной и молочной продукцией. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352961/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпиада по финансовой безопасности для школьников проходит в Бишкеке
В Кыргызстане хотят запретить продажу ветеринарных препаратов без рецепта
Россию просят ускорить обслуживание в миграционных отделах для граждан КР
Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры
Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры
Кыргызстанского рэпера Bakr не пустили в Россию
Гайд-2 для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России
Россия экспортировала в Кыргызстан продукцию на более чем $398 миллионов
Гайд для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России
Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин
Популярные новости
Более&nbsp;3,2 тысячи фур въехали в&nbsp;Россию с&nbsp;грузом из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;ноября Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 27 ноября
Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные
Президент России заявил о&nbsp;&laquo;черном импорте&raquo; как причине очередей фур на&nbsp;границе Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе
Бизнес
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
1 декабря, понедельник
11:37
ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кыргызстана — глава МИД ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кы...
11:28
В Бишкеке вновь задержали экс-сотрудника милиции за вождение в пьяном состоянии
11:22
Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан
11:18
Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух — воздух»
11:16
Выборы в парламент. За рубежом в итоге проголосовали 26 тысяч 66 граждан КР