Минсельхоз запускает пилотную программу «Молодой ветеринар: жилье и карьера»

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объявило о подготовке проекта постановления кабмина о запуске пилотной программы «Молодой ветеринар: жилье и карьера». Инициатива направлена на привлечение молодых специалистов в сельские и труднодоступные регионы и устранение кадрового дефицита в ветеринарной сфере. 

В рамках 12-месячного пилота участие смогут принять 60 молодых ветеринаров, которые обязуются отработать не менее пяти лет. Программа предусматривает подъемные выплаты, ежемесячные накопления на депозит для будущего ипотечного взноса, а также компенсацию аренды или предоставление служебного жилья.

В ведомстве ожидают, что модель «жилье + карьера» укрепит систему ветнадзора, повысит качество госуслуг и поддержит развитие сельских территорий.

Минсельхоз также открыт к предложениям и приглашает граждан направлять свои инициативы.
