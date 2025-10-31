18:33
Общество

Страны Центральной Азии запустили программу «Единое здоровье»

Страны Центральной Азии запустили программу «Единое здоровье». Об этом сообщает Asia-Plus.

По данным медиа, в Душанбе 29-31 октября проходит региональная конференция и первое заседание регионального координационного совета по «Единому здоровью». Мероприятие собрало представителей всех стран региона, международных организаций и экспертов, чтобы предотвратить пандемии, создать устойчивость продовольственных систем и здоровья экосистем в Центральной Азии.

Цель — запуск программы «Единое здоровье» для предотвращения пандемий, устойчивости продовольственных систем и здоровья экосистем в ЦА, содействие научному сотрудничеству и обеспечение региона доступом к глобальному опыту, а также вовлечение заинтересованных сторон в процесс.

«Страны региона сталкиваются с рисками, связанными со здоровьем, включая появление и возобновление патогенов, поражающих как людей, так и животных (зоонозы), устойчивость к противомикробным препаратам и проблемы с безопасностью пищевых продуктов.

Растущий пассажиропоток и торговля сельскохозяйственной продукцией открывают экономические возможности для региона, при условии, что потенциальные негативные последствия для здоровья будут устранены. Маршруты миграции диких животных через Центральную Азию, деградация земель и изменение климата лишь усугубляют риски.

На данном этапе в регионе отсутствуют эффективные институциональные механизмы и инфраструктура для регионального сотрудничества в области зоонозов и безопасности продуктов», — говорится в сообщении.

Подход «Единое здоровье» представляет собой совместную междисциплинарную программу, которая признает тесную взаимосвязь между здоровьем человека, животных и окружающей средой. Он объединяет усилия врачей, ветеринаров, экологов и представителей госструктур для предотвращения и эффективного реагирования на угрозы здоровью. Особенно на те, что передаются от животных к людям — зоонозные заболевания (COVID-19, птичий грипп и бешенство).

Отмечается, что региональная рамочная программа действий «Единое здоровье» одобрена при поддержке Всемирного банка и других партнеров по развитию, представителей секторов здравоохранения, сельского хозяйства и окружающей среды стран Центральной Азии в ноябре 2023 года.  В ходе региональной конференции в Душанбе программа официально запущена.

