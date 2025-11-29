18:27
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Экономика

Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов

Рост прямых инвестиций в Евразийском экономическом союзе в 2024 году составил 17 процентов. Об этом на заседании консультативного совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС сообщил глава коллегии Бакытжан Сагинтаев.

ЕЭК
Фото ЕЭК. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев

По его словам, вовлеченность деловых кругов в интеграционные процессы — важный элемент обеспечения конкурентоспособности экономик стран союза. А мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на улучшение условий ведения бизнеса. 

«В 2025-м практически по всем обращениям предпринимателей есть позитивные результаты: часть из них решена, по другим даны исчерпывающие разъяснения», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

Ранее директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова сообщала, что в прошлом году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента. Это выше показателя 2023-го (6,7 процента). Объем взаимной торговли услугами увеличился на 16,1 процента.

«Как показывает опыт, мало создать нормативную базу и получить финансирование. Для эффективного запуска механизмов поддержки необходимо сформировать пул реальных бизнес-проектов, которые будут отвечать рыночным запросам и потребностям сегодняшнего, а лучше — завтрашнего времени. В этих вопросах мы рассчитываем на практическую помощь Делового совета ЕАЭС», — сказал Бакытжан Сагинтаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352755/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Сейчас благоприятный момент для стратегических инвестиций в КР — Сабиров
В Москве обсудили формирование общего финансового рынка в рамках ЕАЭС
ЕЭК вновь фиксирует высокий темп роста ввода жилья в Кыргызстане
Инвестиционный портфель Агентства по защите депозитов достиг 8,5 миллиарда сомов
Спартакиада Евразийской экономической комиссии: кыргызстанец среди лучших
Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан продлили до конца 2026 года
Кыргызстан сохраняет лидерство в ЕАЭС по росту объема строительных работ
Инвестиции под защитой закона: Кыргызстан формирует новую экономическую политику
Кыргызстан добился конкретных результатов в сфере логистики — министр ЕЭК
В Бишкеке обсудят меры по улучшению инвестиционной и деловой среды в стране
Популярные новости
Рубль продолжает дорожать, евро и&nbsp;тенге дешевеют. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;ноября Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
Рубль вновь подорожал, как и&nbsp;остальные валюты. Курс на&nbsp;26&nbsp;ноября Рубль вновь подорожал, как и остальные валюты. Курс на 26 ноября
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;ноября Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 27 ноября
Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
18:19
Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов
18:05
Кыргызстан, Иран, Пакистан и Турция упрощают таможенные процедуры
17:47
В парке «Навои» города Ош снесли точки общепита
17:24
В Туркменистане узаконили майнинг и создание криптобирж
16:58
В Свердловскую область России доставили более 19 тонн яблок из Кыргызстана