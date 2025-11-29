Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов

Рост прямых инвестиций в Евразийском экономическом союзе в 2024 году составил 17 процентов. Об этом на заседании консультативного совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС сообщил глава коллегии Бакытжан Сагинтаев.

Фото ЕЭК. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев

По его словам, вовлеченность деловых кругов в интеграционные процессы — важный элемент обеспечения конкурентоспособности экономик стран союза. А мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на улучшение условий ведения бизнеса.

«В 2025-м практически по всем обращениям предпринимателей есть позитивные результаты: часть из них решена, по другим даны исчерпывающие разъяснения», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

Ранее директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова сообщала, что в прошлом году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента. Это выше показателя 2023-го (6,7 процента). Объем взаимной торговли услугами увеличился на 16,1 процента.

«Как показывает опыт, мало создать нормативную базу и получить финансирование. Для эффективного запуска механизмов поддержки необходимо сформировать пул реальных бизнес-проектов, которые будут отвечать рыночным запросам и потребностям сегодняшнего, а лучше — завтрашнего времени. В этих вопросах мы рассчитываем на практическую помощь Делового совета ЕАЭС», — сказал Бакытжан Сагинтаев.