Прибыль финансового сектора Кыргызстана возросла почти вдвое

Прибыль организаций финансового сектора экономики Кыргызской Республики за январь — сентябрь 2025 года увеличилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Управление статистики финансов и цен Нацстаткома.

По его данным, за 9 месяцев 2025 года предприятия сектора получили более 64 миллиардов сомов прибыли. Основное увеличение обеспечил Национальный банк. Около 61 процента субъектов получили прибыль, а около 15 процентов зафиксировали убытки.

Рост доходов и клиентской базы

С начала года в финансовом секторе республики работали 555 организаций, включая Национальный банк, 21 коммерческий банк, 515 небанковских финансово-кредитных организаций и 18 страховых компаний.

Суммарный объем их доходов за 9 месяцев 2025 года составил 168,2 миллиарда сомов, увеличившись на 46 процентов (на 53,1 миллиарда сомов) по сравнению с соответствующим периодом 2024-го.

Клиентская база организаций финансового сектора на конец сентября 2025 года достигла почти 22 миллионов, увеличившись за год на 40 процентов (более чем на 6 миллионов). Ее расширение связано с ростом числа клиентов банков, подключившихся к системе мобильного банкинга, увеличением количества страховых договоров и развитием системы онлайн-кредитования через МФО.

Таблица 1. Показатели деятельности предприятий финансового сектора экономики в январе-сентябре, в миллионах сомов.

Доходы Общие

расходы Сальдированный финансовый результат 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Всего 115070,7 168164,2 80597,4 103902,4 34430,5 64326,4 Банки 98735,1 144989,9 68958,1 86402,8 29735,3 58655,7 Ломбарды 1381,7 1183,2 610,6 487,5 770,7 694,0 Кредитные союзы 170,8 161,8 132,0 117,6 38,8 44,1 Микрокредитные организации 10951,9 13449,8 7628,4 9567,2 3322,7 3880,4 Страховые организации 3794,8 8346,7 3242,8 7303,2 552,1 1043,5 Прочие организации 36,4 32,8 25,5 24,1 10,9 8,7

Структура кредитного портфеля

Суммарный объем открытого кредитного портфеля коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций на 1 октября 2025 года превысил 524 миллиарда сомов. При этом 88 процентов общего объема займов пришлось на банки.

Основные направления кредитования:

потребительские нужды граждан — 37 процентов общего объема;

сфера торговли — 22,5 процента;

сельское хозяйство — 11,5 процента;