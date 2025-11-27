Прибыль финансового сектора Кыргызстана возросла почти вдвое

Прибыль организаций финансового сектора экономики Кыргызской Республики за январь — сентябрь 2025 года увеличилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Управление статистики финансов и цен Нацстаткома.
По его данным, за 9 месяцев 2025 года предприятия сектора получили более 64 миллиардов сомов прибыли. Основное увеличение обеспечил Национальный банк. Около 61 процента субъектов получили прибыль, а около 15 процентов зафиксировали убытки.
Рост доходов и клиентской базы
С начала года в финансовом секторе республики работали 555 организаций, включая Национальный банк, 21 коммерческий банк, 515 небанковских финансово-кредитных организаций и 18 страховых компаний.
Суммарный объем их доходов за 9 месяцев 2025 года составил 168,2 миллиарда сомов, увеличившись на 46 процентов (на 53,1 миллиарда сомов) по сравнению с соответствующим периодом 2024-го.
Клиентская база организаций финансового сектора на конец сентября 2025 года достигла почти 22 миллионов, увеличившись за год на 40 процентов (более чем на 6 миллионов). Ее расширение связано с ростом числа клиентов банков, подключившихся к системе мобильного банкинга, увеличением количества страховых договоров и развитием системы онлайн-кредитования через МФО.
Таблица 1. Показатели деятельности предприятий финансового сектора экономики в январе-сентябре, в миллионах сомов.
|
Доходы
|
Общие
|
Сальдированный финансовый результат
|
2024
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
2025
|
Всего
|
115070,7
|
168164,2
|
80597,4
|
103902,4
|
34430,5
|
64326,4
|
Банки
|
98735,1
|
144989,9
|
68958,1
|
86402,8
|
29735,3
|
58655,7
|
Ломбарды
|
1381,7
|
1183,2
|
610,6
|
487,5
|
770,7
|
694,0
|
Кредитные союзы
|
170,8
|
161,8
|
132,0
|
117,6
|
38,8
|
44,1
|
Микрокредитные организации
|
10951,9
|
13449,8
|
7628,4
|
9567,2
|
3322,7
|
3880,4
|
Страховые организации
|
3794,8
|
8346,7
|
3242,8
|
7303,2
|
552,1
|
1043,5
|
Прочие организации
|
36,4
|
32,8
|
25,5
|
24,1
|
10,9
|
8,7
Структура кредитного портфеля
Суммарный объем открытого кредитного портфеля коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций на 1 октября 2025 года превысил 524 миллиарда сомов. При этом 88 процентов общего объема займов пришлось на банки.
Основные направления кредитования:
-
потребительские нужды граждан — 37 процентов общего объема;
-
сфера торговли — 22,5 процента;
-
сельское хозяйство — 11,5 процента;
-
ипотека — 10,3 процента.