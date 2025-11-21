В КР обсуждают изменения в порядок учета импортных товаров в рамках ЕАЭС

Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в документ, регулирующий учет товаров при импорте из государств-членов Евразийского экономического союза.

Проектом предлагается дополнить действующий порядок нормами о создании реестра добросовестных субъектов внешнеэкономической деятельности. В него будут включаться юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие критериям добросовестности.

Согласно документу, импортеры, включенные в реестр, смогут проходить пункты учета товаров в приоритетном порядке. Для этого они должны предоставить решение о включении в реестр при пересечении границы.

Предусмотрено, что учет товаров и объемов перемещаемых грузов для таких участников внешнеэкономической деятельности также будет проводиться в первоочередном режиме.

Порядок формирования реестра и критерии включения в него будут определены специальным регламентом, который примут уполномоченные государственные органы.