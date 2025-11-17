В Кыргызстане усилят налоговое администрирование крупных компаний

В Кыргызской Республике усилят налоговое администрирование крупных компаний, а также меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом в эфире радио «Спутник» сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Нурбек Исмаил уулу.

Он напомнил, что перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, в странах ЕАЭС определяется национальным законодательством. Например, в России обязательной маркировке подлежит 21 товарная позиция, в Беларуси — 10, в Казахстане — 8, в Кыргызстане — 3, в Армении — 2. В основном это алкогольная продукция, табачные изделия и санкционные товары.

В Минэкономики разработали проект постановления кабмина, который определяет внедрение навигационных пломб для товаров, пересекающих государственную границу. Их планируют применять в рамках ЕАЭС для усиления контроля за крупными импортерами и обеспечения уплаты налогов.

Навигационные пломбы должны будут ставить грузоперевозчики и компании, которые ранее допускали нарушения. Проверку товаров будут проводить на складах назначения.

Нурбек Исмаил уулу добавил, что все товары, ввозимые в рамках союза, должны сопровождаться необходимыми документами и маркировкой. Когда предприниматель оформляет все своевременно и правильно, проблем на границе не возникает.