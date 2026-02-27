Кыргызстан выделит 100 тысяч сомов на внедрение космических технологий

Кабмин принял постановление о создании акционерного общества «Кыргыз спутник» со стопроцентным государственным участием. Решение направлено на внедрение современных космических технологий для экологического мониторинга, учета земельных ресурсов, контроля климатических изменений, поиска стратегически важных минералов и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, уставный капитал общества составит 100 тысяч сомов. Он формируется путем выпуска 100 обыкновенных именных акций номиналом 1 тысяча сомов каждая. Учредителем и единственным акционером от имени государства определено Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Министерству поручено обеспечить государственную регистрацию нового акционерного общества, регистрацию выпусков акций в службе по регулированию и надзору за финансовым рынком, а также разработку и утверждение устава. Ведомство также должно выполнить другие меры, вытекающие из постановления.

Мэрии Каракола рекомендовано совместно с министерством предоставить земельный участок для строительства здания «Кыргыз спутник» на условиях бесплатного пользования с оплатой коммунальных и эксплуатационных расходов.

Министерство финансов выделит 100 тысяч сомов на формирование уставного капитала и учтет необходимые изменения при подготовке проекта закона о корректировке республиканского бюджета на 2026–2028 годы.

Документ вступает в силу через 15 дней.