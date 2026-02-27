09:46
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Власть

Кыргызстан выделит 100 тысяч сомов на внедрение космических технологий

Кабмин принял постановление о создании акционерного общества «Кыргыз спутник» со стопроцентным государственным участием. Решение направлено на внедрение современных космических технологий для экологического мониторинга, учета земельных ресурсов, контроля климатических изменений, поиска стратегически важных минералов и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, уставный капитал общества составит 100 тысяч сомов. Он формируется путем выпуска 100 обыкновенных именных акций номиналом 1 тысяча сомов каждая. Учредителем и единственным акционером от имени государства определено Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Министерству поручено обеспечить государственную регистрацию нового акционерного общества, регистрацию выпусков акций в службе по регулированию и надзору за финансовым рынком, а также разработку и утверждение устава. Ведомство также должно выполнить другие меры, вытекающие из постановления.

Мэрии Каракола рекомендовано совместно с министерством предоставить земельный участок для строительства здания «Кыргыз спутник» на условиях бесплатного пользования с оплатой коммунальных и эксплуатационных расходов.

Министерство финансов выделит 100 тысяч сомов на формирование уставного капитала и учтет необходимые изменения при подготовке проекта закона о корректировке республиканского бюджета на 2026–2028 годы.

Документ вступает в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363790/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Новый порядок контроля выхлопов вынесли на обсуждение: требования ужесточают
Не мог летать. Лебедя в Чуйской области передали в реабилитационный центр
В селе Ананьево строят научный центр по сохранению биоразнообразия «Ак-Илбирс»
Въезд в заповедники и парки КР взяли на учет: ввели единые правила оплаты
Реализацию проекта «Зеленые города» обсудили Минприроды и GIZ
КР готовит первые геопарки: кабмин вынес проект на общественное обсуждение
В ЖК рассказали о мероприятиях, направленных на снижение загрязнения воздуха
Кабмин назначил ответственного за утилизацию пестицидов и токсичных отходов
Борьба за чистый воздух: запреты, штрафы и масштабная газификация
В Кыргызстане выросли запасы золота и угля: что происходит в горной отрасли
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
27 февраля, пятница
09:42
Где в мире стали меньше употреблять наркотики, а где больше, выяснили эксперты Где в мире стали меньше употреблять наркотики, а где бо...
09:38
Двусторонний диалог в ИКТ-сфере намерены активизировать Кыргызстан и Беларусь
09:31
Кыргызстан выделит 100 тысяч сомов на внедрение космических технологий
09:28
Юань вновь обновил максимум, рубль и тенге в минусе. Курс валют на 27 февраля
09:27
Кабмин утвердил порядок контроля и визового режима для спецзоны «Тамчи»