В Кыргызстане создадут госкомпанию «Кыргыз спутник»

Кабинет министров принял постановление о создании открытого акционерного общества «Кыргыз спутник». Компания станет оператором внедрения космических технологий и системы использования аэрокосмических данных.

Учредителем и единственным акционером ОАО определено Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщили в министерстве, новый оператор позволит повысить точность и оперативность решений в сфере землепользования, экологического мониторинга, анализа климатических изменений, разведки полезных ископаемых и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Инфраструктуру компании планируется развивать в городе Караколе. Ожидается, что это создаст дополнительные возможности для регионального развития и привлечения технологий.

В ведомстве отметили, что проект закладывает основу для формирования в стране собственной космической компетенции и расширения применения спутниковых данных — в том числе в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами и цифровизации государственных процессов.