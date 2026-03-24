Экономика

В Кыргызстане создадут госкомпанию «Кыргыз спутник»

Кабинет министров принял постановление о создании открытого акционерного общества «Кыргыз спутник». Компания станет оператором внедрения космических технологий и системы использования аэрокосмических данных.

Учредителем и единственным акционером ОАО определено Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщили в министерстве, новый оператор позволит повысить точность и оперативность решений в сфере землепользования, экологического мониторинга, анализа климатических изменений, разведки полезных ископаемых и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Инфраструктуру компании планируется развивать в городе Караколе. Ожидается, что это создаст дополнительные возможности для регионального развития и привлечения технологий.

В ведомстве отметили, что проект закладывает основу для формирования в стране собственной космической компетенции и расширения применения спутниковых данных — в том числе в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами и цифровизации государственных процессов.
Материалы по теме
Кыргызстан выделит 100 тысяч сомов на внедрение космических технологий
Госкомпании «Ысык-Көл» расширили полномочия при реализации строительных проектов
На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяют 6,7 миллиона сомов
Китай успешно вывел на орбиту группу низкоорбитальных спутников для интернета
Япония намерена завершить создание собственного аналога GPS в 2026 году
В Кыргызстане усилят налоговое администрирование крупных компаний
США планируют запустить системы РЭБ для подавления спутников России и Китая
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»
Кабмин учредил новую госкомпанию для работы с отходами — «Эко Оператор»
Узбекистан планирует вывести на орбиту свой научно-технический спутник
Популярные новости
Рубль стремительно падает, подешевели и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;23&nbsp;марта Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан планируют запустить в&nbsp;2030 году Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
Около $2&nbsp;миллионов. Иран стал взимать плату за&nbsp;проход через Ормузский пролив Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
В&nbsp;Иссык-Кульской области начались первые в&nbsp;2026 году работы по&nbsp;асфальтированию В Иссык-Кульской области начались первые в 2026 году работы по асфальтированию
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
