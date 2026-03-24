Для навигации. Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2

Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Фото CASC
Запуск осуществили с помощью ракеты-носителя Jielong-3 («Цзелун-3») с космодрома Хайян в акватории Желтого моря.

Спутники серии CentiSpace предназначены для передачи сигналов дополнения глобальных навигационных спутниковых систем с низкой околоземной орбиты.

В январе китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Спутники Tianqi 37–40 будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang («Надежда»). Компания Galactic Energy сообщает, что в настоящее время ведутся работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.
Материалы по теме
Китай повышает цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке
В Кыргызстане создадут госкомпанию «Кыргыз спутник»
Во внешнеторговом обороте Кыргызстана самая большая доля у Китая — ЕАБР
Китай готов продолжить операции детям с пороками сердца из Кыргызстана
Экспорт автомобилей из Китая вырос с начала 2026 года в полтора раза
Кукуруза из Кыргызстана впервые экспортирована в Китай
Доля КНР во внешнем долге Кыргызстана составляет около 36 процентов
Кыргызстан и Китай нарастили объем двусторонней торговли
Посол КНР в КР: Получить визу в Китай не сложно и делается это онлайн
Кыргызстан планирует экспорт экологически чистой продукции в Китай
Популярные новости
Бордовый, кофейный, фиолетовый. Инсайдеры раскрыли особенности iPhone 18&nbsp;Pro Бордовый, кофейный, фиолетовый. Инсайдеры раскрыли особенности iPhone 18 Pro
В&nbsp;Японии разработали кровать для геймеров: удобно валяться и&nbsp;играть весь день В Японии разработали кровать для геймеров: удобно валяться и играть весь день
Золото и&nbsp;водолазка Джобса: анонсирована юбилейная серия iPhone 17&nbsp;Pro Золото и водолазка Джобса: анонсирована юбилейная серия iPhone 17 Pro
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
25 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 марта, вторник
23:35
Для навигации. Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2
23:14
Национальной футбольной академии Кыргызстана присвоен статус талантов FIFA
22:40
Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосной
22:23
На сайте мэрии Бишкека теперь можно узнать, какие улицы будут ремонтировать
22:05
В Бишкеке строят школу на свайном фундаменте