Для навигации. Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2

Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск осуществили с помощью ракеты-носителя Jielong-3 («Цзелун-3») с космодрома Хайян в акватории Желтого моря.

Спутники серии CentiSpace предназначены для передачи сигналов дополнения глобальных навигационных спутниковых систем с низкой околоземной орбиты.

В январе китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Спутники Tianqi 37–40 будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang («Надежда»). Компания Galactic Energy сообщает, что в настоящее время ведутся работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.