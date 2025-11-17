Бельгийский депозитарий готов судиться с ЕС в случае изъятия активов России

Бельгийский депозитарий, в котором хранится большая часть замороженных в Европе российских активов, готов подать в суд на инстанции Евросоюза в случае конфискации ими этих активов в какой-либо форме для помощи Украине. Об этом заявила генеральный директор Euroclear Валери Урбен в интервью газете Le Monde.

Фото СМИ. Генеральный директор Euroclear Валери Урбен

Глава депозитария опасается в этом случае судебного преследования со стороны РФ, а также беспокоится о статусе организации, для которой, по ее словам, «самое важное — надежность и доверие». При этом она отметила, с 2022 года Euroclear расширил свою юридическую команду «с десятка до примерно 200 сотрудников», готовясь к возможным судам.

В Euroclear заморожены активы РФ на сумму 193 миллиарда евро, большая часть из которых — 180 миллиардов евро — принадлежит Центробанку РФ. Проценты от этих активов уже используются для оказания помощи Украине.

Ряд европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, призывают выдать Киеву беспроцентные кредиты на 140 миллиардов евро, обеспеченные замороженными средствами.

Россия при этом сможет вернуть свои активы, только после выплаты репараций Украине. Валери Урбен в интервью Le Monde прокомментировала такие призывы скептически.