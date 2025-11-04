11:53
Общество

Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики», что значительно обновляет подход государства к вопросам обеспечения населения продуктами питания.

Согласно документу, уточнены и расширены ключевые понятия:

— «продовольственная безопасность» теперь определяется как состояние экономики, при котором гарантируется физическая и экономическая доступность продуктов питания;

— введено понятие «чрезвычайная продовольственная ситуация» — угроза продовольственного кризиса, требующая государственного вмешательства;

— впервые закреплено определение «здорового питания», а также «продовольственной независимости», под которой понимается способность страны обеспечивать себя основными продуктами даже при прекращении импорта.

В законе отдельно установлено, что продовольственная независимость считается необеспеченной, если годовое производство основных продуктов питания в КР составляет менее 80 процентов годовой потребности населения.

Кроме того, кабмин получает право вводить особый режим продовольственной безопасности в случае угрозы кризиса, устанавливать гарантированные цены, регулировать экспорт и импорт продовольствия, напрямую закупать сырье у сельхозпроизводителей для госрезерва.

Создается совет по продовольственной безопасности и питанию, который будет координировать усилия министерств, муниципалитетов и частного сектора для предотвращения кризисов и формирования культуры здорового питания.

Документ вступит в силу через десять дней.
