Более 310 миллиардов сомов налогов и взносов собрали в Кыргызстане с начала года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Мирлан Рахманов.

По его словам, ГНС перевыполнила план по сбору налогов и страховых взносов за январь—октябрь 2025 года.

За 10 месяцев собрано 310,4 миллиарда сомов — 104,3 процента от плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы выросли на 73,2 миллиарда сомов (на 30,9 процента больше).

Он добавил, что положительная динамика также отмечается по страховым взносам — собрано более 66 миллиардов сомов. Это на 6,7 миллиарда сомов больше, чем за такой же период прошлого года.

Рост доходов достигнут не за счет увеличения налоговой нагрузки, а благодаря расширению базы налогоплательщиков, цифровизации и повышению добровольности уплаты налогов, пояснил Мирлан Рахманов.