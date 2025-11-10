23:33
Экономика

Санкции ЕС. Некоторые банки Таджикистана ограничили денежные переводы в Россию

Некоторые банки Таджикистана с начала ноября ввели ограничения на переводы денег в Россию. Об этом сообщило радио «Озоди».

По его данным, это связано с тем, что три комбанка страны «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана» попали под санкции Европейского Союза.

«После этого другие банки стали осторожно относиться к финансовым операциям, связанным с Россией. Например, Инвестиционно-кредитный банк (МКБ) объявил о временной остановке переводов в российские банки. Официально эти ограничения объясняются «техническими» причинами, но представители банка признали влияние санкций ЕС. Национальный банк и Министерство иностранных дел Таджикистана сообщили, что они мониторят ситуацию и консультируются с международными партнерами по минимизации негативного воздействия санкций», — говорится в сообщении.

В тот же черный список ЕС попал филиал банка ВТБ Казахстана и банки «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк» Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350369/
просмотров: 104
