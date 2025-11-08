Временно. США освободили Венгрию от санкций на закупку нефти и газа из России

США временно освободили Венгрию от санкций на закупку нефти и газа из России. Исключение для Будапешта продлится один год, сообщили в Белом доме.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Соединенные Штаты предоставили им «полное и бессрочное» освобождение от американских санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

В ходе встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в Вашингтоне 7 ноября американский лидер Дональд Трамп говорил о готовности освободить страну от условий ограничений, поскольку у нее нет выхода к морю, из-за чего Будапешту «очень трудно получать нефть и газ из других регионов».

Виктор Орбан заявлял, что российские энергоресурсы для Венгрии «жизненно необходимы».

Власти США полностью освободили страну от санкций на поставки энергоносителей из РФ по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба».

«Мы получили полное освобождение от ограничений в случае «Турецкого потока» и нефтепровода «Дружба», — сказал глава правительства Венгрии.

Ранее Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения введены не только на компании и банки РФ, но и на бизнес из государств Центральной Азии, КНР, Индии и Таиланда.

Введен полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 25 апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027-го — по долгосрочным.

Расширены также санкции против «теневого флота» из 117 танкеров, перевозящих российскую нефть. Введены ограничения против компаний «Роснефть» и «Газпромнефть».

А министр финансов США Скотт Бессент объявил о введении ограничений против двух крупнейших российских нефтяных предприятий. По его словам, «Роснефть» и «Лукойл» «финансируют военную машину Кремля». За семь дней до этого аналогичные санкции ввела Великобритания. Активы заводов заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали месяц.