Кыргызская Республика осуществила первую эмиссию национального стейблкоина KGST, привязанного к национальной валюте — сому в соотношении 1:1. Об этом сообщили в секретариате Национального агентства по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн технологий при президенте КР.

Фото нацагентства. Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому

Стейблкоин KGST разработан и развернут на блокчейне BNB Smart Chain (BSC), прошел аудит смарт-контракта и экспертную проверку Whitepaper («Белой бумаги»). Также проведены тестовые операции по развертыванию и размещению токена на ведущих криптовалютных площадках для оценки совместимости и технической стабильности.

KGST является публичным, безопасным и полностью обеспеченным стейблкоином, резервы которого хранятся в государственных банках КР. Его инфраструктура предусматривает многоуровневую аутентификацию держателей и процедуры верификации в соответствии с международными стандартами KYC/AML.

На первом этапе стейблкоин KGST будет представлен на локальных криптовалютных биржах Кыргызстана и стран СНГ, после чего планируется его листинг на ряде глобальных торговых площадок, включая такие международные биржи, как Binance, Coinbase и другие.

Кроме того, в ближайшее время будет представлено мобильное приложение KGST, разработанное для удобства пользователей и держателей токена KGSToken.

Эмиссионер стейблкоина KGST — ОсОО KGSTOKEN.