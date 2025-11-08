Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан продлили до конца 2026 года

Кабинет министров внес изменения в Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан на 2022-2026 годы.

В документе уточняется бюджет программы — он закреплен в отдельном приложении. Также продлены сроки реализации отдельных мероприятий — вместо 31 декабря 2024-го стало 31 декабря 2026 года.

Из плана исключили несколько пунктов, которые признали утратившими актуальность. Кроме того, пересмотрен механизм формирования инвестиционных лотов для промышленных предприятий. Теперь предполагается подготовка не менее четырех готовых к реализации пакетов — с инфраструктурой и документами на землю.

Постановление вступит в силу через 15 дней.