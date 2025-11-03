09:47
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Экономика

ВВП Кыргызстана достиг 380,5 миллиарда сомов при росте почти на 11 процентов

ВВП Кыргызстана достиг 380,5 миллиарда сомов при росте почти на 11 процентов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета по итогам второго квартала 2025 года.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель на 10,9 процента больше.

Рост ВВП обусловлен повышением конечного потребления, объем которого за указанное время составил 449,5 миллиарда сомов, увеличившись на 16 процентов в сравнении с 2024-м.

В структуре ВВП наибольшую долю составили расходы домашних хозяйств — 100,3 процента и валовое накопление — 38,8 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349358/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Рост ВВП Кыргызстана по итогам этого года ожидается на уровне 10 процентов
Нацбанк повысил учетную ставку до 10 процентов: что стоит за этим решением
Высокий рост ВВП Кыргызстана против инфляции: экономические итоги девяти месяцев
ВВП Кыргызстана достиг 1,24 триллиона сомов по итогам девяти месяцев 2025 года
Темп прироста ВВП в Кыргызстане за восемь месяцев составил 11 процентов
ВВП Кыргызстана превысил 1 триллион сомов по итогам восьми месяцев 2025 года
Экс-премьер заявил о безопасном уровне государственного долга Кыргызстана
Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана в 2025 году
В Кыргызстане ВВП за 7 месяцев превысил 865 миллиардов сомов
Туризм в Кыргызстане: доля в ВВП достигла 4,3 процента
Популярные новости
Самозапрет на&nbsp;кредиты вступает в&nbsp;силу с&nbsp;1&nbsp;ноября: как это работает Самозапрет на кредиты вступает в силу с 1 ноября: как это работает
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;сферу безналичной оплаты вносятся изменения В Кыргызстане в сферу безналичной оплаты вносятся изменения
Рубль и&nbsp;евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс валют на&nbsp;31&nbsp;октября Рубль и евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс валют на 31 октября
В&nbsp;Кыргызстане появится новый банк &laquo;Берекет Банк&raquo;. Кто среди учредителей? В Кыргызстане появится новый банк «Берекет Банк». Кто среди учредителей?
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
3 ноября, понедельник
09:39
В России с 2026 года сократят квоту на временное проживание мигрантов В России с 2026 года сократят квоту на временное прожив...
09:24
Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 3 ноября
09:23
После отравления шаурмой в частной школе к медикам обратилось 75 человек
09:10
ВВП Кыргызстана достиг 380,5 миллиарда сомов при росте почти на 11 процентов
08:49
Четырехэтажные школы хотят строить в Кыргызстане