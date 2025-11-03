ВВП Кыргызстана достиг 380,5 миллиарда сомов при росте почти на 11 процентов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета по итогам второго квартала 2025 года.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель на 10,9 процента больше.

Рост ВВП обусловлен повышением конечного потребления, объем которого за указанное время составил 449,5 миллиарда сомов, увеличившись на 16 процентов в сравнении с 2024-м.

В структуре ВВП наибольшую долю составили расходы домашних хозяйств — 100,3 процента и валовое накопление — 38,8 процента.