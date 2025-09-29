16:16
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Об основных признаках незаконных интернет-лотерей напомнили кыргызстанцам

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком продолжает мероприятия по пресечению и прекращению незаконных лотерей. В работе задействованы налоговые, правоохранительные, а также органы местного самоуправления, проинформировали в ведомстве.

«Незаконные лотереи, прикрываясь проведением «розыгрышей» и обещая гражданам выигрыши в виде автомобилей, крупных денежных сумм и иных ценных призов, фактически совершают мошеннические действия, нарушают законодательство КР и представляют угрозу финансовой безопасности населения», — подчеркнули в Госфиннадзоре.

Чиновники напомнили основные признаки незаконных интернет-лотерей:

  • отсутствие разрешения на лотерейную деятельность;
  • требование внесения или перевода денежных средств для участия либо получения «выигрыша»;
  • отсутствие официальной информации о правилах, сроках и условиях лотереи;
  • обещания крупных денежных сумм или ценных призов без законных оснований.

Ведомство рекомендует кыргызстанцам не передавать личные данные и денежные средства организаторам сомнительных лотерей и не участвовать в незаконных играх, вызывающих подозрение. При выявлении признаков незаконной лотерейной деятельности нужно незамедлительно обращаться в Госфиннадзор или правоохранительные органы.

Проверяйте наличие у организаторов соответствующего разрешения; уточняйте, зарегистрирована ли лотерея в официальных реестрах; проявляйте максимальную осторожность в отношении предложений, которые кажутся слишком выгодными, чтобы быть правдой.

Служба призывает граждан сохранять бдительность, своевременно информировать уполномоченные органы о случаях незаконной лотерейной деятельности и помнить об ответственности, установленной законом, за организацию и участие в подобных схемах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345276/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфиннадзор и фондовая биржа
Госфиннадзор зафиксировал увеличение проведения незаконных онлайн-лотерей
Регистрацию выпусков ценных бумаг и выдачу лицензии провел Госфиннадзор
Госфиннадзор отозвал лицензии у компаний, работающих в сфере виртуальных активов
Экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков отпущен под подписку о невыезде
Во Франции бездомные украли банковскую карту и выиграли 500 тысяч евро в лотерею
MCN Coin не прошел госрегистрацию и не включен в листинг криптобирж
Стимулирующая лотерея «Новогоднее волшебство вашим детям» успешно завершена
Срок добровольного декларирования активов заканчивается 31 декабря — Финнадзор
Список победителей стимулирующей лотереи «Идем в школу вместе с Kinder»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 1&nbsp;октября В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
Бизнес
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
29 сентября, понедельник
16:14
В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева за кражу у бизнесмена В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева з...
16:12
Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
16:11
Дебюрократизация. Регистрация лекарств в Кыргызстане будет занимать 5-10 дней
15:55
Запах ужасный: после выставок собак на улице Щербакова оставляют их фекалии
15:39
Кыргызстан и Беларусь намерены довести товарооборот до $500 миллионов