Об основных признаках незаконных интернет-лотерей напомнили кыргызстанцам

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком продолжает мероприятия по пресечению и прекращению незаконных лотерей. В работе задействованы налоговые, правоохранительные, а также органы местного самоуправления, проинформировали в ведомстве.
«Незаконные лотереи, прикрываясь проведением «розыгрышей» и обещая гражданам выигрыши в виде автомобилей, крупных денежных сумм и иных ценных призов, фактически совершают мошеннические действия, нарушают законодательство КР и представляют угрозу финансовой безопасности населения», — подчеркнули в Госфиннадзоре.
Чиновники напомнили основные признаки незаконных интернет-лотерей:
- отсутствие разрешения на лотерейную деятельность;
- требование внесения или перевода денежных средств для участия либо получения «выигрыша»;
- отсутствие официальной информации о правилах, сроках и условиях лотереи;
- обещания крупных денежных сумм или ценных призов без законных оснований.
Ведомство рекомендует кыргызстанцам не передавать личные данные и денежные средства организаторам сомнительных лотерей и не участвовать в незаконных играх, вызывающих подозрение. При выявлении признаков незаконной лотерейной деятельности нужно незамедлительно обращаться в Госфиннадзор или правоохранительные органы.
Проверяйте наличие у организаторов соответствующего разрешения; уточняйте, зарегистрирована ли лотерея в официальных реестрах; проявляйте максимальную осторожность в отношении предложений, которые кажутся слишком выгодными, чтобы быть правдой.
Служба призывает граждан сохранять бдительность, своевременно информировать уполномоченные органы о случаях незаконной лотерейной деятельности и помнить об ответственности, установленной законом, за организацию и участие в подобных схемах.