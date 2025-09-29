Об основных признаках незаконных интернет-лотерей напомнили кыргызстанцам

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком продолжает мероприятия по пресечению и прекращению незаконных лотерей. В работе задействованы налоговые, правоохранительные, а также органы местного самоуправления, проинформировали в ведомстве.

«Незаконные лотереи, прикрываясь проведением «розыгрышей» и обещая гражданам выигрыши в виде автомобилей, крупных денежных сумм и иных ценных призов, фактически совершают мошеннические действия, нарушают законодательство КР и представляют угрозу финансовой безопасности населения», — подчеркнули в Госфиннадзоре.

Чиновники напомнили основные признаки незаконных интернет-лотерей:

отсутствие разрешения на лотерейную деятельность;

требование внесения или перевода денежных средств для участия либо получения «выигрыша»;

отсутствие официальной информации о правилах, сроках и условиях лотереи;

обещания крупных денежных сумм или ценных призов без законных оснований.

Ведомство рекомендует кыргызстанцам не передавать личные данные и денежные средства организаторам сомнительных лотерей и не участвовать в незаконных играх, вызывающих подозрение. При выявлении признаков незаконной лотерейной деятельности нужно незамедлительно обращаться в Госфиннадзор или правоохранительные органы.

Проверяйте наличие у организаторов соответствующего разрешения; уточняйте, зарегистрирована ли лотерея в официальных реестрах; проявляйте максимальную осторожность в отношении предложений, которые кажутся слишком выгодными, чтобы быть правдой.

Служба призывает граждан сохранять бдительность, своевременно информировать уполномоченные органы о случаях незаконной лотерейной деятельности и помнить об ответственности, установленной законом, за организацию и участие в подобных схемах.