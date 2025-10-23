19:17
Экономика

В Бишкеке открылись новые образовательные центры в сфере зеленой энергетики

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев принял участие в открытии Учебного центра по зеленой энергетике и Высшей школы бизнеса Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Мероприятия прошли в рамках развития профессионального образования и подготовки кадров для зеленой экономики.

В Бишкеке открылись новые образовательные центры в сфере зеленой энергетики и бизнеса

Данияр Амангельдиев отметил, что в 2025 году вступили в силу обновленные законы «Об инвестициях» и «О государственно-частном партнерстве», которые создают прозрачные условия для бизнеса и инвесторов.

«Учебный центр позволит студентам изучать современные технологии в области возобновляемой энергетики, а бизнес-школа станет площадкой для подготовки нового поколения управленцев и предпринимателей», — сказал он.

По его словам, кабмин продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие человеческого потенциала и повышение качества образования в Кыргызстане.
