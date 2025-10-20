Пункт пропуска «Карасу» подключили к казахской системе E-очереди для грузовиков

Сегодня на границе Казахстана и Кыргызстана заработает электронная очередь для грузового транспорта в пункте пропуска «Карасу/Ак-Тилек». Об этом сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Отмечается, что система CarGoRuqsat позволит грузоперевозчикам заранее бронировать дату и время пересечения границы, что сделает прохождение таможенных процедур более удобным.

Для регистрации можно использовать мобильное приложение или сайт cgr.qoldau.kz, указав пункт пропуска, дату и сведения о водителе и транспорте.

Электронная очередь уже внедрена на всех переходах Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, а также на большинстве пунктов с Россией и Кыргызстаном.

После подключения пункта пропуска «Карасу» без онлайн-бронирования останутся только два перехода между Казахстаном и Кыргызстаном («Кеген/Каркыра» и «Кордай/Ак-Жол»). Полное внедрение системы на всей границе со странами ЕАЭС планируется завершить к началу 2026 года.

Система интегрирована с 18 государственными информационными базами, что позволяет автоматически проверять наличие штрафов, задолженностей и сопроводительных документов.