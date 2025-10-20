В Ошской области построят промышленные предприятия: земля трансформирована

Почти 38 гектаров земель на территории айыльного аймака Керме-Тоо Араванского района Ошской области переведены из категории сельскохозяйственных в земли промышленного назначения. Соответствующее постановление кабинета министров подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что решение принято в целях развития промышленной инфраструктуры и строительства новых производственных объектов.

Государственной администрации Араванского района поручено внести изменения в земельно-учетные документы, утвердить градостроительную документацию и обеспечить использование участка строго по целевому назначению. Также поручено соблюдать санитарные и экологические нормы, противосейсмическия требования и сохранить объекты историко-культурного наследия.

При нецелевом использовании участок подлежит изъятию.