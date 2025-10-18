Защита от мошенников: в КР новые требования для микрофинансовых организаций

Национальный банк Кыргызстана принял постановление «О минимальных требованиях к системе противодействия мошенничеству (антифрод-система) в микрофинансовых организациях». Об этом говорится на его официальном сайте.

Как отмечается в документе, данное положение обязательно к исполнению для всех микрофинансовых организаций (МФО), предоставляющих услуги через дистанционные каналы, и микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, на основании лицензии НБ КР.

Система противодействия мошенничеству

МФО обязаны обеспечить наличие и эффективную работу антифрод-системы, соответствующей масштабам и характеру их деятельности.

Читайте по теме Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы

Система должна защищать интересы как клиентов, так и самой МФО от мошеннических действий сотрудников, клиентов, третьих и аффилированных лиц.

Система может быть реализована как отдельный комплекс или интегрированный модуль в автоматизированные системы удаленного/дистанционного обслуживания. При использовании программного обеспечения МФО обязаны уведомить Национальный банк с полным описанием архитектуры и применяемых методов.

Политика и организационные меры

МФО должны разработать и утвердить Политику противодействия мошенничеству, которая должна содержать:

принципы раннего выявления, предупреждения и предотвращения мошенничества;

порядок применения адекватных и своевременных мер реагирования;

меры ответственности для сотрудников за бездействие или ненадлежащие действия в этой сфере.

Политика подлежит пересмотру и актуализации не реже одного раза в год. Внутренние процедуры — не реже одного раза в два года.

Технический контроль и категории рисков

Антифрод-система должна проводить мониторинг и оценку риска мошенничества для каждой транзакции в системах удаленного обслуживания.

В результате оценки транзакции должен присваиваться один из трех признаков:

низкий риск — транзакция безопасна;

средний риск — транзакция подозрительна;

высокий риск — транзакция является мошеннической.

Обязательная проверка: при присвоении среднего уровня риска МФО обязаны провести обязательную проверку (автоматическую или ручную), которая может включать незамедлительное информирование клиента и приостановку исполнения операции до получения подтверждения.

МФО должны вести и поддерживать внутренний реестр идентификаторов, связанных с подозрительной или мошеннической деятельностью (номера телефонов, ID учетных записей, устройства и так далее). Реестр должен использоваться для последующей оценки риска.

Обязанность по приостановке операций и взаимодействие с клиентами

МФО обязаны блокировать или приостановить операции на срок до 30 дней в случаях, когда:

выявлены признаки, соответствующие признакам мошеннических операций;

клиент не предоставил подтверждающую информацию о самостоятельном совершении операции;

клиент сам уведомил о мошеннических действиях.

МФО обязаны незамедлительно информировать клиента о приостановлении операции.

В системах дистанционного обслуживания должна быть предусмотрена круглосуточная функция для подачи физическими лицами уведомления о мошеннических действиях.

Ответственность и тестирование

В случае выявления фактов осуществления транзакции в отношении запрещенных к обслуживанию идентификаторов или нарушения требований НБ КР, МФО обязаны возместить клиенту причиненный ущерб.

МФО должны регулярно проводить тестирование антифрод-системы (не реже одного раза в год), включая стресс-тестирование, тестирование на проникновение и тестирование новых алгоритмов.

Результаты оценки эффективности антифрод-системы подлежат документированию и предоставлению в Национальный банк не реже одного раза в квартал.