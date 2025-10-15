В Кыргызстане на рынке горюче-смазочных материалов наблюдается временное сокращение поставок из России. Об этом журналистам сообщил глава Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев.

Он отметил, что снижение объемов ГСМ, поступающих в республику, связано с тем, что часть крупных нефтеперерабатывающих заводов в России временно приостановила работу.

По его словам, сейчас в России достаточно сложная обстановка — крупные НПЗ временно не работают. Некоторые из них планируют ремонт, некоторые проставивают, поэтому КР недополучает топливо.

Кыргызстан ежегодно импортирует до 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов без уплаты пошлин, сказал Женалы Орозбаев, добавив, что последние три месяца наблюдается недопоставка ГСМ. Но это не значит, что поставки полностью прекратились.

Напомним, ранее Служба антимонопольного регулирования сообщала, что существующих запасов нефтепродуктов в стране хватает примерно на один месяц.